Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 января 2023 8:09

10-летнюю девочку из Петербурга полгода насиловал отчим

Об этом спустя семь лет заявила в полицию мать девочки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Несовершеннолетнюю петербурженку 7 лет назад изнасиловал отчим

Несовершеннолетнюю петербурженку 7 лет назад изнасиловал отчим

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга, работающая медсестрой, сдала полиции своего гражданского мужа. 44-летняя женщина написала заявление о том, что ее супруг полгода насиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Сейчас девочке уже 17 лет. Однако отчим над ней издевался в 2015 году, когда той было всего 10 лет. Об этом 13 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По заявлению 44-летней медсестры из Веселого Поселка Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ее 56-летнего сожителя. По словам женщины, с мая по октябрь 2015 года, когда они проживали в Барнауле, ее гражданский муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Девочке в то время было всего 10 лет, - рассказал источник.

Стражи порядка провели проверку и задержали мужчину. Известно, что ранее от уже сидел в колонии за угон автомобиля.