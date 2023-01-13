10-летнюю девочку из Петербурга полгода насиловал отчим

Несовершеннолетнюю петербурженку 7 лет назад изнасиловал отчим Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга, работающая медсестрой, сдала полиции своего гражданского мужа. 44-летняя женщина написала заявление о том, что ее супруг полгода насиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Сейчас девочке уже 17 лет. Однако отчим над ней издевался в 2015 году, когда той было всего 10 лет. Об этом 13 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По заявлению 44-летней медсестры из Веселого Поселка Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ее 56-летнего сожителя. По словам женщины, с мая по октябрь 2015 года, когда они проживали в Барнауле, ее гражданский муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Девочке в то время было всего 10 лет, - рассказал источник.

Стражи порядка провели проверку и задержали мужчину. Известно, что ранее от уже сидел в колонии за угон автомобиля.