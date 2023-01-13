Новым главой комитета госзаказа Ленобласти стал Павел Немчинов

Павел Немчинов стал председателем комитета по госзаказу Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Новым главой комитета по государственному заказу Ленобласти стал Павел Немчинов. Как пишет online47.ru, со ссылкой на пресс-службу правительства 47 региона, соответствующее постановление уже подписано губернатором Александром Дрозденко. По словам издания, Немчинов находится в структуре областной администрации уже с 2014 года, поэтому повышение выглядит для него логичным.

- В комитет госзаказа Немчинов переходит с должности главы регионального комитета по управлению госимуществом. Кроме этого чиновник ранее был руководителем комитета по природным ресурсам, но покинул его в январе 2022 года, - рассказали в издании.

Добавим, что у Павла Немчинова есть юридическое образование, он окончил СПбГУ. К слову, ранее в правительстве Ленобласти сообщали еще об одной важной кадровой перестановке – Александра Жаркова назначили главой комздрава Ленобласти.