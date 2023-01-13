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НовостиПроисшествия13 января 2023 8:28

Полиция разыскивает жителя Петербурга за оборот детской порнографии

Известно, что преступник живет в Пушкине
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Житель петербургского пригорода подозревается в обороте детской порнографии

Житель петербургского пригорода подозревается в обороте детской порнографии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает подозреваемого в обороте детской порнографией. Следователи вышли на след преступника, который распространяет детские снимки и видео в интернете, и даже определили район его обитания. Об этом 13 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- После того, как в Сети было обнаружено детское порно, следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и распространении преступного контента. Дело возбуждено в отношении неустановленного лица, - рассказал источник.

Однако полиция ищет жителя города Пушкин. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый, находясь на территории Пушкинского района города, не позднее 31 октября прошлого года, разместил в одном мессенджере большое количество фото и видео с детским порно.

Следователям известен номер мобильного телефона, привязанного к аккаунту. Подозреваемого ищут.