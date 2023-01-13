Петербург стал лидером в стране по количеству госпитализаций больных коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург снова лидирует в ковидной статистике. На этот раз Северная столица оказалась лидером в стране по числу госпитализаций за сутки. По данным на 13 января 2023 года накануне в больницы были доставлен 131 зараженный. Отметим, что в Москве, где выявляемость в четыре раза больше, госпитализировали 123 пациента.

- За сутки в Петербурге выявили еще 442 случая заражения коронавирусом, 378 человек выздоровели. Среди умерших 12 человек, - рассказали в оперативном штабе по ковиду.

На данный момент в больницах Петербурга, которые помогают инфицированным, находится более 1,9 тысячи заболевших коронавирусом. 186 из них в реанимации, еще 64 находятся на аппаратах ИВЛ.

На домашнем лечении чуть более 4 тысяч человек, которых город обеспечивает необходимыми лекарствами.