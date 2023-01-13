Номера двух автобусных маршрутов изменятся в Петербурге с 16 января

С 16 января изменятся номера автобусных маршрутов №№ 101А и 145А Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с 16 января 2023 года два автобусных маршрута поменяют свои номера. Речь идет о маршруте № 101А, который курсирует в Приморском районе города, и № 145А, соединяющим Кировский завод с Красным Село. Об этом горожан предупредили в комитете по транспорту Северной столицы.

- С 16 января автобусный маршрут № 101А «Ленинградская пристань – станция метро «Старая Деревня» изменит номер и продолжит работать по своей трассе под № 101, - пояснили в комитете.

Маршрут № 145А продолжит работать на той же трассе просто под номером № 145. При этом, теперь автобусы будут делать дополнительные остановки на улице Козлова и на остановке «Универсам «Таллинский».

Напомним, что с утра 13 января трасса троллейбусного маршрута № 3 временно изменена в связи с ДТП на проспекте Металлистов.