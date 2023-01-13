Прокуратура начала проверку после проблемы со взлетом самолета в Пулково

Прокуратура организовала проверку после инцидента с самолетом в Пулково / Фото: СЗТП

Северо-Западная транспортная прокуратура прибыла в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, чтобы провести проверку в связи с инцидентом. Утром 13 января 2022 года самолет, который должен был вылететь в Мурманск, не смог взлететь из-за сильного ветра. Борт протащило по территории аэропорта.

- Из-за погодных условий произошло скольжение самолета рейса Санкт-Петербург - Мурманск по рулежной дорожке. Экипаж принял решение прекратить рейс, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Из пассажиров никто не пострадал. Их высадили из самолета, доставили обратно в здание аэропорта, чтобы отправить в Мурманск уже новым бортом. Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.

На данный момент работники Пулково буксируют самолет на место парковки.