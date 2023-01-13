Военнослужащий из Ленобласти погиб в ходе СВО

Житель Светогорска погиб в ходе СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Светогорска погиб в ходе спецоперации на Донбассе. О смерти младшего сержанта Дмитрия Губенко (Новожилова) сообщает администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение».

- С прискорбием сообщаем, что 30 декабря 2022 года при выполнении задач в ходе спецоперации погиб наш земляк, житель Светогорска, младший сержант Губенко (Новожилов) Дмитрий Владимирович, - говорится на странице муниципального образования ВКонтакте.

В администрации Светогорска выражают соболезнования родным и близким погибшего. Время и место проведения траурной церемонии прощания с военнослужащим, а также место его похорон сообщат позднее.

«Комсомольская правда» присоединяется с соболезнованиям родным погибшего.