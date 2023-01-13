Видео из Пулково с выехавшим со взлетной полосы самолетом показала прокуратура / Фото: СЗТУ

Оттепель наделала не мало дел в Санкт-Петербурге. 13 января 2023 года в городе начало резко теплеть, вместе с этим налетел сильный ветер, порывы которого достигают 17 метров в секунду. Из-за этой смеси гололеда и ветра в Пулково не смог взлететь самолет. Борт буквально унесло на рулежной дорожки и снесло с трассы.

- Из-за погодных условий произошло скольжение самолета рейса Санкт-Петербург - Мурманск по рулежной дорожке. Экипаж принял решение прекратить рейс. Пострадавших нет. Пассажиров отправят в место назначения резервным бортом, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На кадрах видно, как укатившийся самолет закрепили тросами и пытаются отбуксировать на парковку в безопасное местно. После специалисты проведут осмотр самолета на предмет возможных повреждений.