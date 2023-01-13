За курение сигарет, кальянов и вейпов в коммуналках Петербурга начнут штрафовать

В Петербурге курильщиков кальянов и вейпов в коммуналках будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Томно потянуть сигарету или раскурить кальян в коммуналке в Санкт-Петербурга больше не получится. Вскоре за дурные привычки, мешающие жить соседям, начнут штрафовать. В том числе, курить во вспомогательных помещениях коммуналок и общежитий нельзя будет даже вейп. Об этом 13 января 2023 года рассказали в Законодательном собрании Северной столицы. Предлагается за курение табака, кальянов и вейпов в коммуналках и общежитиях штрафовать от 500 до 1,5 тысячи рублей. Идею поддержал комитет по законодательству.

– Чтобы установленный запрет реально работал, мы двигаемся к нему поэтапно. Первым законом мы определили диспозицию, а теперь наполняем его практическим содержанием, – объяснил председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

Сейчас ограничения касаются лишь сигарет. Но расширить заперт позволило появление в федеральном законодательстве понятия «никотинсодержащая продукция». Благодаря этому Госдума запретила «дымить» и «парить» в парадных домов и на детских площадках.