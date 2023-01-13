700 детей-сирот получат квартиры в Петербурге от правительства в 2023 году

В 2023 году город обеспечит квартирами 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году Санкт-Петербург обеспечит 700 детей-сирот и детей, которые остались без родительского попечения, квартирами. Большую часть жилья город закупит за счет своего бюджета - это 680 квартир. Еще дополнительно 16 квартир будут приобретены за счет субсидий из федерального бюджета города. Об это 13 января 2023 года рассказали в Смольном.

- Губернатор Александр Беглов отметил, что в Петербурге уделяется особое внимание детям, оставшимся без родителей. В центрах содействия семейному воспитанию ребят готовят к дальнейшей самостоятельной жизни. В том числе учат ведению домашнего хозяйства и рациональному планированию бюджета, - сообщили в городской администрации.

Квартиры предоставляются тем детям, у которых нет жилья после выпуска из детского дома. В прошлом году в Петербурге им было предоставлено 677 квартир. До 2025 года федеральная финансовая поддержка позволит приобрести 45 квартир.