Мужчина запер ребенка и жену в Mercedes в Петербурге, чтобы машину не арестовали за долги по алиментам

Должник по алиментам запер в Mercedes жену и ребенка, чтобы машину не арестовали Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге горе-отец решил, что его машины - дороже чем сын. Мужчина исправно не платил алименты на своего 20-летнего сына. А когда приставы пришли арестовывать его имущество в виде автомобиля Mercedes, то мужчина запер в машине сына и супругу. Об этом 13 января 2023 года сообщает "Мойка78".

- Петербуржец задолжал 10-летнему сыну алименты на 120 тысяч рублей. Судебные приставы установили, что у петербуржца есть несколько люксовых автомобилей и квартира рядом с Исаакиевским собором. Одну из его машин — Mercedes-Benz Sprinter — нашли на парковке торгового комплекса, - пишет издание.

Приставы вызвали эвакуатор. В этот момент прибежал мужчина и заблокировал в машине жену с ребенком. В итоге остановить приставов ему не удалось. "Заложников" выпустили, а машину отправили на штраф стоянку. Помимо долга перед сыном у него неоплаченный кредит на 900 тысяч рублей, а также 25 тысяч рублей долг по налогам.