Никольские ряды закрываются на реконструкцию с 15 января 2023 года

Зимний сезон в Никольских радах завершится 15 января. Фото: vk.com/sadovaya62

Общественно-развлекательное пространство в Никольских рядах закрывается на реконструкцию. Последний день, когда здесь можно будет покататься на горке или карусели - 15 января. А следующий раз ряды распахнут двери для посетителей уже только по весне.

- Дорогие друзья, мы хотим напомнить, что в этом сезоне Никольские ряды работают последнюю неделю. После этого мы закроемся на сезонную реконструкцию и вернемся уже только весной! Если вы давно откладывали катание с горки, то сейчас самое время поторопиться, - сообщает пресс-служба Никольских рядов.

Билеты на 14 и 15 января еще есть, но покупать их лучше заранее.

Напомним, что в прошлом году зимний сезон в рядах продлился гораздо дольше. На реконструкцию они ушли 9 марта, а открылись уже в мае.