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НовостиОбщество13 января 2023 14:55

Небо над Петербургом закроют для беспилотников с 13 по 19 января

Об этом предупредили в Госкорпорации по организации воздушного движения
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Небо над Петербургом закроют для квадрокоптеров.

Небо над Петербургом закроют для квадрокоптеров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 13 по 19 января включительно небо над Петербургом станет бесполетной зоной для дронов и прочих квадрокоптеров. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

- Полеты беспилотных аппаратов будут запрещены в Петербурге и в радиусе 100 километров вокруг, - отметили в ГК ОрВД.

Официально причины не называются, но подразумевается, что ими стали мероприятия, посвященные 80-й годовщине прорыва блокады, которые пройдут в Петербурге и Ленинградской области. На них ожидается визит высокопоставленных гостей, в том числе президента России Владимира Путина.

На это время небо над городом будут охранять особенно строго. Любые попытки запуска дронов будут пресекаться.