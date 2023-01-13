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НовостиДом. Семья13 января 2023 15:56

Дикобраз Уголек родился в Ленинградском зоопарке

Детеныш появился на свет 24 декабря
Анастасия НУРАДИЛОВА
Детеныша дикобразов назвали Уголек

Детеныша дикобразов назвали Уголек

Детеныш дикобразов появился на свет в Ленинградском зоопарке. Самец Обсидиан и самка Галька стали родителями 24 декабря. Их малыша сотрудники назвали Угольком. Они отмечают, что мальчик родился крепким и здоровым.

- Хотя малышу еще нет и месяца, он уже красуется своими небольшими иглами и пробует на зубок взрослую пищу. Кормиться материнским молоком дикобраз будет ещё 3-4 месяца, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Папа, мама и новорожденный детеныш живут вместе в теплом крытом вольере в павильоне «Жирафы». Как ни странно, заботится о маленьком дикобразе больше всего папа. Он защищает сына, играет с ним и уделяет много внимания подрастающему первенцу. Сам Уголек еще совсем маленький и иногда прячется в объятиях родителей.