Пожарные тушили крышу дома в Пушкинском районе Петербурга

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Крыша загорелась на одноэтажном доме в Пушкинском районе Северной столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу вечером в пятницу, 13 января.

- Сообщение о пожаре на Рябиновой улице в Волхонском поступило в 18:13. На место происшествия незамедлительно отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в кирпичном доме горит кровля. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Спасатели боролись с огнем полчаса. Крышу удалось полностью потушить в 18:43: пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, никто из жильцов дома не пострадал. Возгорание тушили десять пожарных. На место происшествия выезжали две пожарные машины.