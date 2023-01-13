В пяти районах Петербурга ограничат движение

Водителей предупреждают о новых ограничениях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередные ограничения ждут петербургских автомобилистов. В период с 15 по 7 января запреты на проезд по дорогам вступят в силу в пяти районах города. Куда лучше не ездить, чтобы не стоять в пробке рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- В Приморском районе (Ольгино) с 15 по 24 января в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение по проспекту Калинина от Хвойной улицы до Пролетарского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

В Ломоносове с 16 по 20 января нельзя будет проехать у дома 5а по Заводской улице. А в Петергофе с 17 по 30 января закрывается движение на перекрестке улиц Аврова и Михайловской.

В Невском районе, больше чем на месяц, с 16 января по 21 февраля ограничивается проезд у дома 40 по улице Грибакиных. 16 по 27 ограничение вводится на участке Бокситогорской улицы от Новомалиновской дороги до реки Охты (Красногвардейский район).

Список завершает Красное Село. Здесь, на территории Дудергоф, с 16 по 25 января в закрывается проезд по Республиканской улице до дома №10 от проспекта Двадцать Пятого Октября.