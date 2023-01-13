Женщина погибла на пожаре в Невском районе Петербурга

На проспекте Пятилеток в огне погибла женщина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельный пожар произошел вечером пятницы в Невском районе Петербурга. Пламя вспыхнуло в квартире дома на проспекте Пятилеток. На место ЧП примчались три пожарные машины и 15 спасателей.

- 13 января в 18:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Пятилеток, дом 16, корпус 2. В двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади восемь квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

В ходе тушения огня и разбора завалов было найдено тело погибшей женщины. Труп передали врачам скорой помощи. Сейчас личность жертвы ЧП устанавливает полиция.

Причины возгорания будут выяснять дознаватели МЧС.