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НовостиОбщество13 января 2023 16:43

Историческое здание на проспекте Обуховской обороны в Петербурге превратят в детский сад

В учреждении обустроят бассейн, музыкальный и спортивный залы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Историческое здание на проспекте Обуховской обороны в Петербурге превратят в детский сад

Историческое здание на проспекте Обуховской обороны в Петербурге превратят в детский сад

Фото: Пресс-служба Смольного

Историческое здание на проспекте Обуховской обороны реконструируют под детский сад. Соответствующее разрешение уже выдал Госстройнадзор Петербурга. После строительства дошкольная образовательная организация сможет принять 110 детей.

- Реконструкция согласована с Комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Стандарт», - говорится в сообщении пресс-службы Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Существующие габариты исторического здания специалисты планируют сохранить. Новые конструкции будут стилизованы под промышленную архитектуру Петербурга. Площадь здания составляет четыре тысячи квадратных метров. В детском саду появятся бассейн, музыкальный и спортивный залы.

Ранее на этом месте находился судостроительный завод Семянникова и Полетики, а позже – Невский железопрокатный завод.