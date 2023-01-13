Более 60 художников стали номинантами премии петербургского музея «Эрарта»

Выставка будет работать до апреля. Фото: Эрарта

Более 60 художников стали соискателями Премии в области современного искусства, которую 31 августа учредил музей «Эрарта». Впервые в истории выбирать победителя будут не жюри, а зрители. Общий призовой фонд составляет 3,2 миллиона рублей. 2,5 миллиона из этих денег получат 10 авторов. Остальные 700 тысяч будут подарены самым активным зрителям.

- Работы художников будут представлены в рамках специальной выставки, организованной для определения победителей путем зрительского голосования, - объясняют условия Премии в пресс-службе музея «Эрарта».

Картины соискателей можно будет посмотреть с 9 февраля по 11 июня в Большом зале «Эрарты». На суд зрителей представят живопись, графику, скульптуры, мультимедийные арты, инсталляции и другие работы.

Голосование пройдет тайно, до 10 апреля. Когда круг соискателей премии сократится до десяти человек, зрители проголосуют за них открыто.