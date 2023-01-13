Житель Ленобласти переоделся в магазине в новую одежду и ушел, не заплатив

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области мужчина попытался украсть одежду из магазина. Но избежать последствий ему не удалось. Сотрудники торгового центра нажали кнопку тревожной сигнализации, а прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.

- Инцидент случился в Киришах на проспекте Героев. Мужчина переоделся в примерочной в новую куртку и джинсы и вышел из магазина. За одежду он не заплатил, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Приметы мужчины росгвардейцам рассказала работница магазина. Тогда сотрудники начали искать нарушителя по горячим следам. Наряд вневедомственной охраны задержал его недалеко от торгового центра. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Похищенную одежду у него отобрали.