Более 15 тысяч кубометров снега убрано с улиц Петербурга за минувшие сутки

Специалисты ликвидируют последствия снегопада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 7,5 сантиметров снега выпало в Петербурге за минувшие сутки. За это время с улиц города убрали более 15 тысяч кубометров снега. Но специалисты отмечают, что работы осложняет порывистый ветер.

- Сейчас из-за небольшой оттепели может стать скользко. Дорожным предприятиям поручено обработать опасные участки противогололедными материалами, уделив особое внимание маршрутам к социальным объектам, набережным, подъемам и спускам, - сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

13 января на дороги города выехали 927 единиц техники. На улицах трудятся более тысячи дворников. Много сил направлено на уборку внутриквартальных территорий: там последствия снегопада ликвидируют 449 машин и 8830 работников.

Парки и бульвары тоже постепенно приводят в порядок. 248 машин садово-парковых предприятий и 902 работника ручного труда чистят дорожки в зонах отдыха.