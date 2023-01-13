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НовостиПроисшествия13 января 2023 18:04

Волонтеры ищут 19-летнюю девушку, пропавшую в Ленобласти две недели назад

Девушка вышла из дома 28 декабря и не вернулась
Анастасия НУРАДИЛОВА
На поиски девушки отправятся волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

На поиски девушки отправятся волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут молодую девушку, которая около двух недель назад пропала в Ленинградской области. Ориентировка с ее фотографией появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Девушка 2003 года рождения пропала в Кингисеппе 28 декабря. С тех пор нет информации о ее местонахождении, - сообщается в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей 19-летней жительницы Ленобласти составляет 155 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-коричневыми волосами и темно-карими глазами. В день исчезновения на ней была надета розовая шуба, синий джемпер, белые спортивные штаны, белые кроссовки и голубая шапка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски девушки в ближайшее время.