Спрос на покупку квартир-студий вырос с 30% до 35% в Петербурге

Площадь купленных квартир будет снижаться и дальше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартиры-студии набирают популярность в Петербурге и Ленобласти. Специалисты заметили рост востребованности малогабаритного жилья. За прошлый город доля продаж студий выросла с 30 до 35 процентов. Эксперты уверяют, что площадь купленных квартир будет снижаться и дальше: так, сейчас на рынке полно предложений студий площадью 15-16 квадратных метров.

- Доля студий и однокомнатных квартир в Петербурге занимает 67% от всего строящегося жилья. У целого ряда компаний доля студий и однокомнатных квартир выше, - пишет РБК со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства.

По словам экспертов, рост спроса квартир с небольшим метражом связан с их инвестиционной привлекательностью. Студии и квартиры с одной спальней – это хороший вариант вложить деньги, а потом быстро перепродать жилье.