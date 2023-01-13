В Молодежном театре на Фонтанке в Петербурге случился пожар

На место ЧП выезжали пять пожарных машин Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодежный театр на Фонтанке загорелся в Адмиралтейском районе Северной столицы. Об этом вечером в пятницу, 13 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о возгорании в здании на набережной реки Фонтанки поступило в 21:36. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в двухэтажном здании театра горел осветительный прибор. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. Но потушить огонь работникам учреждения удалось до приезда профессионалов.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали пять пожарных машин. Для тушения возгорания приехали 23 спасателя. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.