Беспроводной интернет и камеры видеонаблюдения появились в 74 школах Петербурга

В 74 школах Петербурга появился беспроводной интернет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 74 школах Петербурга появился беспроводной интернет и системы видеонаблюдения. Это открывает новые возможности для обучения и позволяет повысить уровень безопасности в учебных заведениях.

- Всего специалисты установили 2256 точек Wi-Fi и обеспечили беспроводным доступом в интернет 3170 помещений, в которых осуществляется учебный процесс, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Камеры видеонаблюдения теперь установлены и на входах в здания, и на выходах. Системы с функцией аналитики охватывают 140 входных пространств. Видео с устройств в круглосуточном режиме подаются и хранятся на специальных серверах.

Напомним, проведение интернета и установка систем видеонаблюдения проводится в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».