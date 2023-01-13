Снег с дождем и до +4 градусов прогнозируют в Ленобласти 14 января

Снег с дождем пройдет в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области в субботу, 14 января. В некоторых районах пройдет мокрый снег с дождем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость южного и юго-западного ветра составит от 7 до 15 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. На дорогах будет гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такие же погодные условия прогнозируются в субботу в Северной столице. Ночью пройдет мокрый снег с дождем, а днем ожидается только дождь. Ветер подует со скоростью до 12 метров в секунду. Температура воздуха ожидается положительная: от двух до четырех градусов со знаком плюс.