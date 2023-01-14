Погода до плюс 4 градусов и дождь ждут Петербург 14 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова необычайно тепло для зимы. Накануне в городе началась оттепель, вес снег стал активно таять и превращаться с слякоть и гололед. В субботу, 14 января 2023 года, теплая погода продолжится. Температура воздуха вновь будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, пройдут дожди. Об этом сообщили в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня в атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения, поступающие в регион по периферии циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температурный фон останется на 5–6 градусов выше климатической нормы, - сообщили синоптики.

В Петербурге днем плюс 2-4 градуса, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер все еще южный 5-10 метров в секунду.