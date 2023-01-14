Сильный пожар уничтожил квартиру на проспекте Наставников в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Сильный пожар произошел в жилой квартире на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге. В ночь на 14 января 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что из окон дома 15, корпус 5, вырывается мощный огонь. На место сразу же выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

- В 1:41 час поступило сообщение о пожаре. В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади в 38 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На место прибыли пять пожарных машин и 23 человека личного состава МЧС. Они принялись тушить пламя, которое вырывалось из окон и начало опаливать окна верхних квартир. Спустя час им удалось усмирить пламя и потушить его.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания пока не установлена.