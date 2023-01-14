Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Ленинградской области

В Приозерском районе по факту пожара, в результате которого погибли двое детей возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в ночь на 14 января 2023 года произошел серьезный пожар в частом доме в Приозерском районе. ЧП быстро стало трагедией, так как во время пожара в доме находились дворе маленьких детей, которые не смогли выбраться и погибли. Об этом сообщили в следственном комитете 47-го региона.

- В ночное время 14 января 2023 года в частном доме в поселке Портовое Приозерского района Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей, - рассказали в ведомстве.

Известно, что детям было девять и одиннадцать лет. Их тела в доме обнаружили спасатели, прибывшие тушить пожар.

По предварительным данным пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки. Сейчас назначены экспертизы, проводятся проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.