Труп 17-летнего студента нашли на проспекте Энгельса в Петербурге

Труп студента нашли на севере Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Медикам и сотрудникам полиции Санкт-Петербурга предстоит выяснить причину внезапной смерти молодого парня. Вечером 13 января 2023 года в Выборгском районе был обнаружен труп 17-летнего студента. парню через неделю должно было стукнуть 18 лет. Что именно случилось с молодым человеком, пока неизвестно. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Скорая помощь 13 января около 18:50 констатировала смерть студента 2 курса колледжа в квартире дома 128 по проспекту Энгельса, - рассказал источник.

Следователи осмотрели тело парня. На нем не было следов насильственной смерти. Рядом с трупом также не было никаких подозрительных вещей. Труп отправлен на вскрытие.