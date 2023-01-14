Фото сгоревшего дома в Ленобласти, где погибли двое детей, опубликовала прокуратура / Фото: Прокуратура ЛО

Прокуратура Ленинградской области опубликовала фотографии сгоревшего дома в поселке Портовое Приозерского района, где погибли двое детей. Трагедия произошла в ночь на 14 января 2023 года. В огне погибли девятилетний и одиннадцатилетний ребенок. А от самого дома ничего не осталось, кроме пепелища.

- По предварительным данным пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки, - рассказали с следственном комитете.

СК уже возбудил уголовно дело / Фото: Прокуратура ЛО

Официальные органы пока не уточняют, кто еще был в доме на момент начала пожара, где родители и в каком они состоянии.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. На месте работают сотрудники следственного комитета, прокуратуры, полиции, МЧС и других экспертов. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается