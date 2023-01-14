«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 15 января

Утром 15 января в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова ожидается ухудшение погоды. 15 января 2023 года в городе поднимется сильный, шквальный ветер, который будет шатать деревья, рекламные щиты и стучать по металлическим крышам в центре города. В связи с этим Смольный объявил "желтый" уровень погодной опасности.

- По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 15 января с 7 до 13 часов объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, - сообщили в городской администрации.

Так, утром усилится южный, юго-восточный ветер до 15-17 метров в секунду. Учитывая оттепель в городе, а также гололед, всем горожанам следует опасаться шквалов ветра. Желательно не парковать машины возле деревьев, также не ходить рядом с ними, ровно как и с плохо закрепленными конструкциями. Особую осторожность необходимо соблюдать автомобилистам в связи с повышенным риском ДТП.