Мать во сне задавил своего новорожденного ребенка в Ленобласти

Жительница Ленобласти во сне задавила месячного сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области женщина задавила во сне своего новорожденного сына. 31-летняя мать спала вместе с малышом в одной кровати, а рано утром обнаружила, что ребенок не дышит. Об этом 14 января 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 31-летняя женщина 11 января между 4 часами и 6:15 утра обнаружила, что ее месячный сын, спавший вместе с ней в одной кровати, мертв. На теле младенца не выявили внешних признаков насильственной смерти, - рассказал источник.

Тело малыша отправили в морг для установления причины смерти. Вскрытие показало, что смерть ребенка наступила в результате компрессионной асфиксии: сдавливания груди и живота.

Следственный комитет после трагедии возбудил уголовное дело. Мать находится под подпиской о невыезде.