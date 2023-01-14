Бронзовых быков с Московского шоссе в Петербурга увезли на реставрацию Фото: принтскрин видео.

Скульптуры быков на Московском шоссе Санкт-Петербурга демонтировали, аккуратно погрузили на спецмашины и отвезли в реставрационную мастерскую. Бронзовые изваяния уже давно нуждались в восстановлении. Теперь специалистам предстоит кропотливая работа. Об этом 14 января 2023 года рассказали в Музее городской скульптуры.

- Ранним субботним утром, в 6 часов утра, начались работы по демонтажу монументально-декоративных скульптур «Быки» с Московского шоссе, 13. Состояние скульптур, возраст которых насчитывает два века, на начало реставрационных работ – крайне неудовлетворительное, поэтому восстановить их можно только в условиях реставрационной мастерской, - пояснили в музее.

Мастерам реставрационно дела предстоит восстановить окрашенный слой скульптур, убрать дефекты, трещины, восстановить утраченные элементы и покрыть все специальным каком.

Скульптуры созданы известным скульптором В.И. Демут-Малиновски.