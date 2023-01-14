Новым руководителем «Адмиралтейских верфей» в Петербурге назначен Андрей Веселов

В Петербурге назначен новый руководитель Адмиралтейских верфей Фото: Артем КИЛЬКИН

На "Адмиралтейских верфях" появился новый руководитель. Андрей Веселов стал во главе предприятия. Пока что он назначен как исполняющий обязанности генерального директора. Об этом 14 января 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- На Адмиралтейских верфях в Петербурге назначен новый руководитель. Временно исполняющим обязанности генерального директора стал Андрей Веселов, - сообщает издание.

Известно, что Веселов ранее занимал должность главного инженера предприятия.

Напомним, что прошлый гендиректор предприятия Александр Бузаков скончался в декабре 2022 года в возрасте 66 лет. Он проработал на "Адмиралтейских верфях" 35 лет, придя в Ленинградское адмиралтейское объединение молодым инженером после кораблестроительного института.