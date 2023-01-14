Робота-курьера спасли из сугроба в Мурино Фото: принтскрин видео.

В Мурино добрые люди помогли роботу-курьеру выбраться из снежной западни. В ближайшем городе Ленобласти к Санкт-Петербургу уже давно по улицам передвигается небольшой робот-доставщик. Но снегопад оказался для него серьезной преградой. Во время метели все дороги замело, появились сугробы, и малыш-робот застрял в одном из них. Момент спасения робота очевидцы сняли на видео и 13 января 2023 года поделились в соцсети.

- Они такие милые, вижу их и улыбаюсь. Пусть ездят, а людям спасибо что помогли, - умилились местные жители.

На кадрах видно, как робота из снега вызволяют сотрудник ДПС и еще какой-то мужчина, который, по всей видимости, является водителем эвакуатора. Вытащили робота быстро, а то бы и ему эвакуация понадобилась.