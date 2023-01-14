Студента из Китая ограбили на Невском проспекте в Петербурге

На Невском два парня ограбили студента из Китая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга двое парней напали на студента из Китая. Молодые люди ограбили иностранного гражданина прямо на Невском проспекте. Это все произошло ночью 13 января 2023 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около двух часов ночи в полицию Центрального района обратился 20-летний студент 1-го курса петербургского вуза. Он рассказал, что у дома 35 по Невскому проспекту, двое неизвестных, брызнув ему в лицо из газового баллончика, похитили мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей, после чего сбежали, - рассказали в полиции.

Спустя уже два часа сотрудники полиции по горячим следам задержали двух молодых людей 21 и 17 лет. Краденный телефон у них забрали. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательство о явке.