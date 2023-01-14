Охранник ТЦ до крови избил покупателя на севере Петербурга

Охранник ТЦ избил покупателя на севере Петербурга Фото: принтскрин видео.

Охранник торгового центра на севере Санкт-Петербурга переусердствовал при задержании посетителя, которого заподозрил в краже. Сотрудник приложил силы, уложил мужчину на пол, решив долго не вести с ним разъяснительные беседы. Со слов очевидцев, на полу даже осталась кровь посетителя. Видео инцидента было опубликовано в социальной сети 14 января 2023 года.

- Покупатель вышел из магазина, на выходе сработал сканер на воротах и сработала сигнализация. Охранник подошел, завелся конфликт и началась драка, - рассказал очевидец.

Свидетели пояснили, что культурный диалог между мужчиной и охранником сразу не завязался. Покупатель начал "бычить и качать права". Вместо того, чтобы показать охраннику, что ничего не крал, он вошел в конфликт. В итоге, охранник вспылил и избил мужчину.

Была ли действительно кража или драка произошла на пустом месте, очевидцы не сообщают.