Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой

Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

14 января 2023 года ушла из жизни народная артистка СССР, любимая зрителями актриса Инна Чурикова. Неповторимая, яркая, самобытная и ироничная, она запомнится многими своими ролями. Инне Михайловне было 79 лет. Свои соболезнования в связи со смертью актрисы выразил губернатор Александр Беглов.

- Инна Михайловна – целая эпоха, глыба в истории нашего театра и кино. Она была уникальной актрисой. Ее героини – неповторимы. Глубина ее безграничного таланта проявилась в каждой роли, которую она сыграла в театре и кино. Спектакли и фильмы с ее участием были обречены на успех. На нее хотелось смотреть. Ее хотелось слышать, - сказал Беглов.

Инна Чурикова умерла от остановки сердца в одной из московских больниц. Прощание с артисткой состоится 17 января в театре "Ленком".