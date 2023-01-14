Дрифтеров наказали за гонки на Большом Щучьем озере в Ленобласти

Дрифтеров оштрафовали за гонки на Большом Щучьем озере в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Сотрудники комитета экологического надзора поймали в Ленинградской области дрифтеров на "Жигулях", которые гоняли по льду Большого Щучьего озера в Приозерском районе. Во время рейда по территории заказника "Гряда Вярямянселькя", инспекторы заметили группу мужчин на машинах и поспешили разъяснить им, что они нарушают и вредят природе. Об этом 13 января 2023 года рассказали в комитете.

- За обнаруженные экологической инспекцией нарушения установленного режима особо охраняемой природной территории, а в частности на озере Большое Щучье, пятеро возмутителей спокойствия в заказнике уехали домой с постановлениями о назначении наказания, - сообщили в комитете.

В итоге водители получили штрафы по 4 тысячи рублей.

Всего за конец декабря - начало января было вписано более полутора десятков штрафов из-за нарушения правил охраны заповедных зон: за езду вне дорог общего пользования и проигнорированные правила парковки.