«Доставщики цветов» избили и ограбили женщину в ее квартире на севере Петербурга

Полицейские Приморского района задержали двоих подозреваемых в разбое Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга 13 января 2023 года задержала лже-курьеров. Еще 17 декабря в отделение МВД по Приморскому району обратилась женщина, которая рассказала, что на нее в ее же доме напали двое мужчин, которые представились доставщиками цветов. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию обратилась 59-летняя женщина, проживающая в квартире дома 115 по улице Савушкина, с сообщением о том, что двое неизвестных мужчин в медицинских масках вошли в ее квартиру под предлогом доставки цветов, избили ее и, угрожая ножом, украли 15 тысяч рублей, - рассказали правоохранители.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Почти месяц спустя стражи порядка нашли "доставщиков цветов". Одного мужчину, 46-летнего рецидивиста, задержали на проспекте Художников. Второго поймали в квартире на улице Жени Егорова. Им оказался 39-летний мужчина, который тоже ранее был не единожды судим.