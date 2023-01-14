Александр Дрозденко выразил соболезнования с связи со смертью Инны Чуриковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

14 января 2023 года скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Актрисе было 79 лет. По предварительным данным, она умерла от остановки сердца. Свои соболезнования в связи с кончиной выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Глубоко опечален вестью о кончине Инны Михайловны Чуриковой. Не стало легенды отечественной сцены и кинематографа. Роли Инны Чуриковой в театре и на экране были разноплановыми, замечательный мастер — она никогда не повторялась в своей интерпретации героинь классики и наших современниц. Инна Чурикова была удостоена едва ли не всех возможных званий и наград, но главное — у нее была безоговорочная зрительская любовь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Инны Михайловны Чуриковой, вместе с ними сегодня скорбят ленинградцы — почитатели таланта этой замечательной актрисы, - сказал Дрозденко.

Инна Чурикова умерла от остановки сердца в одной из московских больниц. Прощание с артисткой состоится 17 января в театре "Ленком".