Циклон «Фредерик» принес в Петербург мартовскую погоду с плюсовой температурой

Оттепель принес новый циклон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мартовская погода в середине января пришла в Петербурге. 15 января синоптики обещают плюсовые значения на термометрах. Так в воскресенье ожидается до +4 градусов тепла в Северной столице, по Ленинградской области похожая ситуация - до +4 градусов. Нетипичную для января погоду принес в Петербург новый циклон.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Фредерик» («Frederic»). Он сохранит в регионе облачную и ветреную погоду, пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег, а температура воздуха на 5-6° превысит рамки климата, и будет соответствовать мартовским значениям, - рассказал метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Но тем временем в Петербурге ожидается сильный ветер, он будет дуть с юга до 11 метров в секунду. В городе в связи с этим объявили «желтый» уровень погодной опасности.