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НовостиПроисшествия15 января 2023 11:15

В Колпино посетитель кинотеатра выстрелил из сигнального пистолета

Хулигана задержала полиция
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Подозреваемый арестован.

Подозреваемый арестован.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Колпино посетитель кинотеатра «Мираж» выстрелил из пиротехнического устройства «Сигнал охотника». Инцидент случился 13 января. Пьяный мужчина поссорился с товарищем, в результате этого достал сигнальный пистолет, а после выстрела убежал. На место происшествия приехала полиция.

-14 января в городе Колпино у дома 21 по улице Ижорского Батальона, в результате оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой 80 отдела полиции, по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий мужчина, 1987 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавших в ЧП нет, но полиция все равно завела уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемый арестован.