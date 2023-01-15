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НовостиОбщество15 января 2023 12:04

МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 16 января

Порывы будут достигать 15 метров в секунду
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В понедельник ожидается плюсовая температура.

В понедельник ожидается плюсовая температура.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге ожидается ухудшение погоды 16 января. Прогноз на понедельник обещает сильный ветер. МЧС Северной столицы предупреждает жителей и гостей города быть осторожными.

- Ночью 16 января в городе местами ожидается усиление ветра до 15 м/с, - сообщает пресс-служба ведомства.Напомним, в Петербурге 15 января власти ввели «желтый» уровень опасности также из-за сильного ветра. Тем временем температура сохраняется плюсовая. Синоптики обещают 16 января до +3 градусов.