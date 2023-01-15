Число заболевших коронавирусом вновь выросло в Петербурге

Коронавирус за последние 24 часа унес жизни девяти человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России по борьбе с вирусом, за сутки в Северной столице подтвердили 554 диагноза. Накануне было выявлено 497 заболевших с COVID-19.

Также за последние сутки к 15 января в стационары города на Неве поступило 93 пациента с ковидом. Но эта цифра, к слову, сократилась. 14 января в больницах оказалось 137 человека с положительным ПЦР-тестом. За минувшие сутки были выписаны в связи с выздоровлением 319 человек, а днем ранее - 374. В начале недели горожан, поборовших COVID-19, было больше 900.

Коронавирус за последние 24 часа унес жизни девяти человек, днем ранее летальных случаев было 14. Всего в России коронавирус подтвердили у 4789 человек.