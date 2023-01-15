Владимир Путин примет участия в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в памятных мероприятиях в Петербурге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимр Путин посетит мероприятия к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом стало известно изданию РИА Новости от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. На вопрос о планах Путина, он ответил утвердительно.

Отметим, памятные мероприятия по случаю юбилея прорыва блокады Ленинграда пройдут в Петербурге 18 января.

Напомним, блокада Ленинграда фашистскими захватчиками длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Датой прорыва блокады считает 18 января 1943 года. С тех пор прошло 80 лет. В этот день в городе пройдут мероприятия, где почтут память погибших в эти годы. Также зажгут ростральные колонны на Васильевском острове.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Владимирович приедет в Северную столицу 18 января, но теперь это подтвердилось.