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НовостиПроисшествия15 января 2023 13:59

Мужчину задержали за растление двух школьниц в Петербурге

Задержанному 44 года, а его жертвам 16 и 13 лет
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подозреваемого в развратных действиях в отношении школьниц задержали в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Северной столицы. Жертвами стали девочки 2006 и 2003 года рождения. По данным полиции, предполагаемый преступник «надругался» над несовершеннолетними 8 и 9 января в своей квартире дома 30 по Таллинской улице, а также в неустановленном помещении дома 49/20 по Новочеркасскому проспекту.

- В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального Главка, 14 января у дома 30 по улице Таллинской злоумышленник был задержан, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас 44-летний подозреваемый задержим. Ему предъявлено обвинение по статье «развратные действия». Возбуждено уголовное дело.