«Желтый» уровнь опасности из-за сильного ветра в Петербурге продлили до утра 16 января

Температура воздуха не опустится ниже нуля градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Он будет действовать до утра 16 января. По сообщению синоптиков, в Северной столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

- «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, - сообщает пресс-служба Смольного.

Жителей Петербурга просят быть осторожными при нахождении на открытых пространствах. А также нужно проявить внимательность автомобилистам, сохраняется высокий риск ДТП на дорогах города и Ленинградской области. При всем при этом, температура воздуха останется плюсовой. 16 января обещают до плюс 3 градусов тепла.