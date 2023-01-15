Две массовые аварии случились в одно время в районе КАД недалеко от «Меги Дыбенко»

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне КАД. Фото: vk.com/spb_today

Паровоз из пяти автомобилей образовался на внутренней стороне КАД вечером 15 января. Массовая авария случилась в районе «Меги Дыбенко» рядом со съездом на проспект Косыгина. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Но не менее «красочное» ДТП, буквально в нескольких метрах от вышеупомянутого, также случилось на внутренней стороне КАД. Рядом с ТЦ «Мега Дыбенко» пять автомобилей уже въехали друг в друга. О пострадавших не сообщается, но по кадрам очевидцев видно, повреждения лишь у автомобилей. На месте нет ни пожарных, ни скорой помощи.

Напомним, в Петербурге действует «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Его продлили до утра 16 января из-за сильного ветра, который будет достигать 15 метров в секунду. Водителей просят отказаться от поездок или быть предельно внимательными на дороге.